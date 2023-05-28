作家王定國小說《落英》由動見体劇團改編成舞台劇，本周末在台北演出，由符宏征執導、徐麗雯擔任編劇，以全新的視角拓展劇本的深度與廣度，將鮮少被書寫的中年情愛搬上舞台，連結到現實人生中生活的困境與迷惘。

符宏征表示，之所以選擇《落英》，主要是情節及氛圍引人入勝。故事從一場車禍開始，描述事業有成的葉國定，帶著老闆的兒子到東部出差，卻遇見出遊的高中同學，大家同車北返，車輛在雨夜中失速打滑，一行人連人帶車掛在山崖上進退兩難，一不小心就會墜落。

而車禍的發生象徵著這群男子的多重困境，除了受困在車上外，也在感情、事業、人生上的遭遇困難。這段故事讓符宏征想起研究所時的作品，貝克特的《戲Play》，劇中說的是愛情，談的其實是人生，直覺如果改編成戲劇作品會有無限的可能。

徐麗雯坦言，最初剛接到編劇任務的時候，一開始充滿疑惑，《落英》是一位男性作家撰寫關於男人中年危機的故事，為什麼找她？符宏征則是希望創造一種「距離」包含小說、劇中人投射的距離，藉由不同的觀點來看待這個文本。

徐麗雯讓原本朦朧的女性角色李雪浮出水面，並且在原作的基礎之下推展出全新的情節，讓他們在命懸斷壁之際，重新建構人物關係，讓他們有機會為自己發聲，捍衛自己的回憶。

取材自原著小說中的對話、旁白與獨白，除了保留文學的韻味，也展現語言與身體的詩意。而這樣的詩意也延續到舞台空間上，舞台設計張哲龍透過上下佈局的時空對比，將暗夜公路與過往回憶並置，象徵生命的危難與轉機。衝出邊坡的豪車，如同對眾人命運的審判，懸而未決。

演出今（28日）天在台北表演藝術中心球劇場還有一場。