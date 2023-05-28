第76屆坎城影展落幕，金棕櫚獎獎落法國自家女導演，賈絲汀楚特（Justine Triet）以電影《墮落的解剖》（暫譯，Anatomy of a Fall）奪下金棕櫚獎，也是坎城影展史上第三次，由女性導演抱得金棕櫚獎。

今年亞裔電影人作品備受評審青睞，狂掃今年坎城4大獎！

坎城影帝頒給67歲日本男星役所廣司。(圖/路透)
坎城影帝頒給67歲日本男星役所廣司。(圖/路透)

坎城影帝頒給67歲日本男星役所廣司，他演出德國名導溫德斯（Wim Wenders）的喜劇作品《完美的一天》（暫譯，Perfect Days）獲獎。

日本電影導演是枝裕和執導的《怪物》，首度獲頒會外獨立獎項「酷兒金棕櫚獎」。

「怪物」編劇坂元裕二也獲得最佳劇本獎。

最佳導演則是美食電影「La Passion de Dodin Bouffant」的法籍越南裔名導陳英雄。

役所廣司他演出德國名導溫德斯的喜劇作品，該片以「清潔工的一天」作為主軸，以浪漫的情懷描繪勞動階級。役所廣司也是繼2004年的柳樂優彌後，再次獲得此殊榮的日本男星。

影后則由土耳其女星梅薇迪茲達（Merve Dizdar）以電影《關於枯草》（About Dry Grasses）拿下。

評審團大獎由知名獨立片商A24出品的《The Zone of Interest》獲得，該片由強納森葛雷瑟（Jonathan Glazer）執導，以二戰時的納粹故事為背景。

評審團獎則頒給芬蘭電影《落葉》（Fallen Leaves）。該片觸及國際政治、中下層勞工的人生以及浪漫戀情等元素，極為動人。

評審團大獎頒給「The Zone of Interest」，該片描述奧斯威辛集中營旁，負責管理的德國一家人打造了優美的環境，附近卻不時可聽見開槍或燒屍體的聲音，將猶太人的苦難用另一種方式表現，手法新穎。

●第76屆坎城影展 重要得獎名單

金棕櫚獎

賈潔絲汀楚特（Justine Triet）：《墜落的剖析》（Anatomy of a Fall）

最佳導演

陳英雄（Tran Anh Hung）《火上鍋》

最佳劇本

坂元裕二 《怪物》

最佳男主角

役所廣司 《完美的一天》

最佳女主角

梅薇迪茲達（Merve Dizdar） 《關於枯草》

評審團大獎

強納森葛雷瑟（Jonathan Glazer） 《The Zone of Interest》

評審團獎

阿基郭利斯馬基（Aki Kaurismäki）《落葉》

酷兒金棕櫚獎

是枝裕和 《怪物》

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