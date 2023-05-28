編舞家李貞葳在7年內四度入圍台新藝術獎，今年與夫婿法庫亞．佐坦以《崩—無盡之下》拿下表演藝術獎。

李貞葳表示，編舞時實在太累了，仿佛每一次創作都有在折壽的感覺，她有感自身在不同的階段上經歷過身心耗盡和社會過勞，本次作品也正是以最熟悉的身體，來試圖表達身心健康的價值。

《崩—無盡之下》由李貞葳與法庫亞．佐坦共同編舞，是國家兩廳院2022秋天藝術節邀演作品，以三位舞者形成小型社會的隱喻，探討當代人心敏感又脆弱的精神狀態。

評審給予的得獎理由指出，李貞葳與法庫亞．佐坦運用低限的技術和肢體，簡潔有力地操演身心耗盡的當代景觀，「通過身軀細部的運動，以及個體與群體之間，如齒輪般不斷分離又趨近、交纏又碎裂的調度，從中推動身體的狂亂能量，組織出一種擺盪於機械與有機之間的動力。」

評審認為，這部作品勇敢直視崩解，將原本帶有負面意涵的身心徵候，轉化為獨特的身體語彙，淋漓表達疲態歷程與社會中彼此扶持的協力關係。「舞作提供一個極具想像的動能空間，讓我們認識到可以如何通過幽微的內在，生產解放的力量。」