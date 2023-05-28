靠《台灣霹靂火》角色邢速蘭爆紅，但丁國琳卻覺得心虛也很遺憾。（圖／林士傑攝）

丁國琳在多部八點檔中演活壞女人角色，包括《台灣霹靂火》的邢速蘭、《家和萬事興》的邱金蘭都令人印象深刻，但她其實一直到2012年演出《牽手》後，才認為自己「終於演了讓比較滿意的肖查某（台語：瘋女人）」，她說自己33歲才出道，因此告訴自己「要對自己夠狠」才有機會成功，身為外省小孩的她為了學閩南話，連做夢都在想台詞，更會驚醒看劇本，確定該怎麼發音後才入睡，真的很狠。

「我本來就是外省小孩不會說台語，當時為了學閩南話連做夢都在夢台詞，還會爬起來在看劇本，整個本都是國語加羅馬拼音，要對自己夠狠！不夠狠就是學不會啊！你去看《親戚不計較》我講話很像外國小孩，當時副導演很常對我喊『你剛剛說什麼！』本來我就很心虛了，一被吼整個臉都紅起來了，那時候李㼈都會笑說『聽不懂嗎？請看字幕』。」

「2002年演《台灣霹靂火》角色邢速蘭時我才出道兩年，演完之後大紅大紫到處都被認出來，雖然很開心，但我自己心裡面有個遺憾，就是我的戲齡太淺，有些表演覺得還不到位，有種『很想，但是我做不到』的感覺，對自己是心有餘而力不足。」

「隔年在三立《天地有情》中第一次演瘋婆子我印象深刻，劇中角色為愛瘋狂什麼事都做得出來，當時和陳仙梅在排戲的時候，她默默後退好幾步還說：『國琳姐眼神好可怕！』老實講，演完那部戲的時候很多朋友給我肯定，但我自己覺得我肖查某沒有演得很完美。」

「後來老天爺聽到我的心聲！讓我在《家和萬事興》中演出邱金蘭，她和邢速蘭一樣是心機的要死的女人，不過我改良過，但邱金蘭的眼神跟表情又比演邢速蘭時更進步，讓角色更完善了。接著在經典台詞『這就是嘉明的味道』的《牽手》裡面又有機會演肖查某，那次我就參考了很多的影集，把角色進化成『本來都是正常人，聽到某些關鍵字才會突然瘋起來』，謝謝老天給我機會，讓我終於演了一個比較滿意的肖查某了！」

「雖然大家說我每次都演壞人，但我可以很大言不慚的說『我演的壞人都是有層次的，壞的不一樣』，我想把不同角色都演得很真，希望有一天觀眾可以因為我演出的角色開心而開心、傷心而傷心，我不只是在表演一個角色，而是能讓觀眾可以感受到我的心情。」

2012年演出《牽手》後，丁國琳才認可自己詮釋的瘋女人。（圖／林士傑攝）

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丁國琳在《天地有情》中陳仙梅對戲時，靠眼神就逼的對方連連後退。（圖／林士傑攝）