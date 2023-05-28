以舞鈴表演為說故事美學的舞鈴劇場，睽違18年，第二度登上國家戲劇院舞台，日前在演出現場，演員精彩的表現，令觀眾感到驚奇，包括從高樓層觀眾席直達舞台的扯鈴，還有在天上飛的扯鈴，浮空投影技術和演員的互動等，都令觀眾驚呼連連。創辦人劉樂群表示，台上的所有演出者，都是來自台灣。他也非常引以為榮。

劉樂群表示，舞鈴劇場於1986年成立，在2005年第一次登上國家戲劇院，成立以來，多次在國外演出，如今總算又能在國家戲劇院和觀眾分享他們的成果。會後他除了安排觀眾和台上演員大合影，也提醒觀眾可以和舞台上自拍，留下在戲劇院看表演的難得時刻。

舞鈴劇場在國家戲劇院演出的作品《VALO 二部曲-島嶼》，談論愛與勇氣，描述盤古開天之初，世界是一片海洋，伊娜女神化身為島嶼，伊娜之心擁有掌控光明和黑暗的強大力量。島嶼上萬物滋長，部落子民共生共存。

而地底的黑暗矮靈，時刻想奪走伊娜之心，讓世界變成永恆黑暗。一個平凡的部落女孩迪布斯，不知道自己就是古老預言中上天選定的真命天女。當邪惡黑后奪走伊娜之心，島嶼和族人陷入危機，迪布斯是否有勇氣面對內心的恐懼，挺身而出，獨自航向黑暗深淵，找回伊娜之心，讓島嶼重現光明。演出今（28）日下午在台北國家戲劇院還有一場。