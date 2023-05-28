66歲知名音樂人李坤城今年四月因大腸癌離世，而他生前除音樂作品備受關注外，他與林靖恩的「爺孫戀」也是外界矚目的焦點，怎料在李坤城離世沒多久，李坤城兒子昨（27）日在臉書上揭露林靖恩為爭奪財產的行徑，今（28）日稍早他再度發文爆林靖恩因害怕負擔喪葬費，李坤城海葬當天直接神隱。

李坤城兒子昨（27）日在臉書上揭露林靖恩為爭奪財產，直到確認李坤城要氣切且無法溝通才通知他，而今（28）日稍早再於父親臉書發文表示，爸爸海葬當天家屬僅他與姑姑出席「林小姐怕負擔喪葬支出直接神隱，整個後事過程我都有通知她來，她只回『我不需要參加』」讓他不禁感嘆「人走茶涼，物是人非」。至截稿為止，林靖恩目前沒有回應。

事實上，李坤城兒子早在近日於臉書上怒斥林靖恩霸佔李坤城老家，還破壞家中物品「這也叫真愛？這叫貪婪，好笑至極」隨後再以「病房裡的真相」為題，透露自己被通知到醫院時，李坤城已經要氣切了，事後才從姑姑口中得知是因為「靖恩怕你來爭產」，接著提到，林靖恩等到李坤城完全無法溝通，才放心讓他來醫院。

此外，他也控訴，林靖恩最關心的就是李坤城的手能好起來，「每天按摩他的手，能寫文件立遺囑分產給她。我也知道她的目的，後來他用結婚方式偷過房產我也知道也看在眼裡，但是我忍了，因為這樣她才肯放過我爸轉到安寧」，更進一步爆料「她在安寧嘲諷我姑姑，爸所有財產都被她轉走了」，最後表示自己「為了讓我爸好走我也跟她有說有笑，建議她去學專業技能，以後能獨立自主繳房貸。結果最後還是巨嬰一個，我真看不下去，以上就是真相」。