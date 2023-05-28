一名40歲女子單邊喉嚨痛1個月後就醫，檢查發現竟罹患扁桃腺癌症。女子平時不菸、不酒、不嚼檳榔，不解為何罹患此癌症，經進一步檢查才得知，女子是因感染人類乳突病毒（HPV）致癌，且與丈夫均罹患扁桃腺癌。醫師表示，扁桃腺癌可說是「少數會傳染的癌症」。

耳鼻喉科醫師吳昭寬在《健康2.0》表示，上述女子單邊喉嚨痛，一開始以為是被魚刺扎到不以為意，但一個月後仍感疼痛感，所以就醫檢查，「我一看到潰瘍，覺得不單純，就請女子做切片檢查。」

切片結果顯示，女子對於罹癌相當不解，因她不菸、不酒、不吃檳榔，為何會罹患扁桃腺癌，更詢問醫師：「扁桃腺癌會不會傳染？」吳昭寬疑惑地問「妳怎會有如此問？」女子回答，因其丈夫先前也確診扁桃腺癌。

吳昭寬因此請夫妻倆一同進行檢測，發現兩人均感染HPV人類乳突病毒，因為剛結婚，所以這段時間有親密接觸，均感染病毒而導致癌症，可說是「少數會傳染的癌症」。

根據亞洲大學附屬醫院，口咽包括舌根、扁桃腺、軟顎與懸壅垂等部位，台灣的口咽癌以扁桃腺癌居多，早期症狀多只有喉嚨痛、喉嚨異物感、頸部腫塊等症狀。過去統計9成口咽癌患者有菸酒、嚼檳榔等不良習慣，近年來逐漸發現，感染HPV病毒也是造成口咽癌的危險因子之一。HPV病毒主要透過性行為傳染，也可能因接觸皮膚傷口、黏膜或體液而感染。

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