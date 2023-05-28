Weekend walk-off courtesy of IKF 😎 pic.twitter.com/57EHLgLOAU — New York Yankees (@Yankees) May 27, 2023

紐約洋基28日在主場中止3連敗，先發投手塞弗瑞諾（Luis Severino）繳出6.2局好投無關勝負。洋基與教士隊周旋到延長賽第10局下，靠著「IKF」奇納法勒法（Isiah Kiner-Falefa）的再見安打，3比2艱苦取勝。

奇納法勒法說：「很高興在比賽裡的努力有所回報，我感覺自己把球打得很強，其中一顆鑽出去了。這令人興奮，這是夢想成真，這很好玩。」他此戰擔任外野手，4打數1安打，出手就是致勝一擊。

10局上半，教士小塔提斯（Fernando Tatis Jr.）擊出三壘方向內滾，洋基三壘手勒馬修（DJ LeMahieu）空手撿球傳一壘慢了半步。不過洋基提出重播挑戰成功，小塔提斯被改判出局！

該局下半，勒馬修獲得敬遠四壞，洋基一二壘有人，貝德（Harrison Bader）短棒突襲把跑者推進到三壘。下一棒奇納法勒法敲成三壘方向強勁滾地，教士三壘手歐多爾（Rougned Odor）撲救失敗，球滾進左外野，三壘審判定為界內球，再見安打！

奇納法勒法可以守備多個位置，雖然本季打擊表現退步（打擊率0.206），洋基球迷還是挺欣賞他的，日前被洋基認賠釋出的外野手希克斯（Aaron Hicks）則是非常受到球迷厭惡，希克斯現已正式成為自由球員。