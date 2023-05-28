瑪娃颱風目前在鵝鑾鼻東南東方1100公里海面上，向西前進，氣象專家吳德榮表示，瑪娃已轉變為「大眼颱」，將以中颱強度接近台灣，明天開始逐漸接近巴士海峽並偏北大迴轉，若颱風路徑偏西更貼近台灣，有機會影響中南部平地，目前路徑仍有很大誤差。氣象局表示，預估明天清晨至上午發布海警，周二、三（30、31日）最接近台灣。

根據氣象局最新預報，各縣市受瑪娃颱風7級風暴風圈侵襲機率，最高是蘭嶼72％，接著為綠島65%，台東、恆春62%，屏東、花蓮54%，高雄51%。氣象局表示，最快明天清晨至上午發布海警，周二、周三最接近台灣，發布陸警機率低。

吳德榮在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，今（28日）晨紅外線雲圖顯示，「瑪娃」眼牆雲頂溫度增暖，已轉變為「大眼颱」，強度緩慢減弱中，在最接近台灣時，將維持中颱的強度。

最新中央氣象局「颱風路徑潛勢預測圖」顯示，預測「瑪娃」偏西北西進入巴士海峽，將轉偏北進行，明日逐漸進入鞍形場，移速減慢，不確定範圍擴大。最新歐洲及美國10天系集模式模擬圖皆顯示，「瑪娃」的系集「平均路徑」，明日逐漸接近巴士海峽，將減速並逐漸迴轉；「各別系集路徑」則分散在粗黑線的東、西兩側，顯示轉彎之後的系集平均路徑，可能還是有很大誤差，應持續密切觀察。

最新歐洲(ECMWF)10天系集模式模擬圖顯示，「瑪娃」的系集平均路徑(粗黑線)，明日逐漸接近巴士海峽，將減速並逐漸迴轉；各別系集路徑(細線)則分散在粗黑線的東、西兩側。（擷自weathernerds）

吳德榮表示，今白天炎熱如夏，全台高溫飆35度。明日至周五（29日至6月2日）颱風在巴士海峽迴轉，並偏北緩慢移動。明日（29日）迎風面大台北、東北部轉有局部陣雨；中南部及花東天氣仍穩定、氣溫偏高。周二至周五（30至5月2日）迎風面北部、東半部及山區有局部陣雨，背風面中南部平地天氣穩定、氣溫偏高。如果「瑪娃」的路徑更為偏西、更貼近台灣，中南部平地才會有影響，而其他各地受影響的程度也會加劇，應隨時注意資料的修正。