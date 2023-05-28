台灣飲料選擇多樣，一名男網友表示，在雜貨店買到阿薩姆芋香口味的奶茶，好奇為什麼在7-11都沒看過，貼文引發熱議，網友紛紛說在其他通路可以買到，包括寶雅、家樂福、全聯等，甚至出國到南韓旅遊，都能在當地的便利超商看到阿薩姆芋香口味奶茶，有知情的人說，超商商品上架費用高，若銷售不如預期就會被汰換，因此超商只賣熱門款。

原PO昨（27）日於臉書社團《爆廢公社二館》上傳一張照片指出，在雜貨店買到阿薩姆芋香口味奶茶，他質疑為何在7-11反而買不到。圖文引發網友回應，「這個口味超好喝的」、「這是回憶」、「喝的不是味道，而是童年的記憶」、「這個口味不是喝好喝的，是喝回憶」。

不少網友在南韓看到阿薩姆芋香口味奶茶。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

另有不少人分享在其他通路買到，甚至在南韓的便利超商也能看到阿薩姆芋香口味的奶茶，「我在全聯有看到」、「我在寶雅有買到」、「阿薩姆還有燕麥口味的唷」、「草莓口味的更好喝」「阿薩姆青蘋果超好喝」、「比較特別的口味超商不太會進」、「好喝的都要去大賣場買」、「韓國便利店也有」、「韓國超商有賣」、「台灣超商看不到，我卻在韓國超商看得到」、「在南韓原包裝霸氣上架了」。

也有知情人士表示，超商的商品上架費用很高，因此不會多種口味都販售，另一種可能是銷售量不如預期就會下架，「賣不好超商不會進」、「超商上架費用太高」、「這口味很冷門，便利超商只會進銷售好的」、「上架費三個字解釋了一切」、「因為每一個位置都需要租金，再來這款沒那麼熱銷」。