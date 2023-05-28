KRRT在高空吊掛作業時秀出國旗。（KRRT提供／袁庭堯高雄傳真）

此次大賽特別著重「搬運」的穩定度、體力及團隊默契。（KRRT提供／袁庭堯高雄傳真）

KRRT出戰2023「Grimpday國際繩索救援挑戰賽」。（KRRT提供／袁庭堯高雄傳真）

2023「Grimpday國際繩索救援挑戰賽」28日在法國普羅旺斯精彩落幕，高雄繩索救援隊（簡稱KRRT）第3度出征、獲第17名。今年競爭激烈，各國隊伍歷經3年來、疫情停辦期不斷精進技能，歐美強隊來勢洶洶。KRRT多次在高空吊掛作業時秀出國旗，畫面振奮人心。

KRRT成員來自高雄各地消防隊，隊員們利用值勤之餘的休假日空檔，自發性地精進繩索救援技巧。（KRRT提供／袁庭堯高雄傳真）

水道橋上救援任務。（KRRT提供／袁庭堯高雄傳真）

2023「Grimpday國際繩索救援挑戰賽」由美國隊奪冠，第二名為捷克，第三名為日內瓦，第四名為比利時，第五名為日本。

危險物品搬運考驗。（KRRT提供／袁庭堯高雄傳真）

80公尺高空救援賽，世界各國精銳盡出。（KRRT提供／袁庭堯高雄傳真）

部分任務須帶著毫無攀登經驗的護士一同前往，增加測驗複雜度。（KRRT提供／袁庭堯高雄傳真）

該賽事由比利時消防員發起，是繩索界奧運等級的國際賽事，今年在法國普羅旺斯舉辦，3天的賽程共有12項不同情境的測驗，各國隊伍必須克服寒冬暴雨和烈日曝曬，考驗團隊架繩應變能力、默契、效率、和安全落實度。

87m大水壩救援任務。（KRRT提供／袁庭堯高雄傳真）

高塔救援任務。（KRRT提供／袁庭堯高雄傳真）

「世界各隊都進步神速！」KRRT領隊孔垂翔表示，上屆第3名的美國、上屆第2名的英國今年再見面都是突飛猛進，在技術、人員素質上展現強烈的企圖心。台灣隊過去以速度見長，但這次明顯被捷克隊超越，備感壓力。

KRRT接受外國媒體採訪。（KRRT提供／袁庭堯高雄傳真）

KRRT成員來自高雄各地消防隊，隊員們利用值勤之餘的休假日空檔，自發性地精進繩索救援技巧，隊員們已多次在山岳、複雜地形救援上建功。KRRT過去曾出征大陸、日本及國內相關繩索賽事，獲獎連連，2018年初戰「Grimpday國際繩索救援挑戰賽」獲最佳新人獎，2019年拿下該賽事世界冠軍。

孔垂翔表示，此屆賽事測驗靈活多變，12個項目中、繩索救援的比例降低，特別著重「搬運」的穩定度、體力及團隊默契，趣味、可看性提升不少。例如，躺在擔架上、扮演傷患的隊員必須手持2杯水，歷經崎嶇地形及長距離後的搬運後，安全官會將水杯中的殘餘水量納入評分。有時還得帶著「真人小護士」克服地形，攀爬抵達現場。

最驚險的則是80公尺高空救援賽，大會特別採集中考試，24隊同時出發，每隊至少派出2至3人，用最快的速度爬上巨型天車，抵達頂端狹小的平台，將傷患固定至擔架後平安運回地面，場面驚險壯觀。

談及賽後心得，孔垂翔表示，此次測驗除了繩索技能的要求之外，還新增許多攀爬岩壁或是H型鋼的考驗。外國隊伍普遍都有攀岩好手加入，人高手長展現出明顯的速度優勢，台灣隊由於習慣雙繩作業、人員仰賴吊帶的確保，相較之下較為劣勢。此外，賽事過程突然遭遇到10度低溫又下雨打雷的惡劣天候，台灣隊缺少特殊禦寒裝備也是吃足苦頭。

孔垂翔還說，此屆大賽大會為了宣傳賽事、推廣專業救援，在宣傳及賽制上下了不少工夫，在考試項目以及要求上多變又刁鑽，連接觸傷患的呼喊動作都被要求逼真確實。台灣隊名次雖然不如預期，但也再一次獲得寶貴的經驗，將回台推廣分享，精進各地救援的能量。