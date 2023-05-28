日前宣布爭取美國共和黨提名參選2024總統大選的佛州州長迪尚特，有個才貌雙全的老婆。

去年成功連任美國佛州州長的44歲共和黨人迪尚特（Ron DeSantis），25日宣布角逐共和黨2024總統大選候選人提名，才貌雙全的42歲老婆凱西（Casey DeSantis）也成全美政壇最新亮點。多年新聞工作讓她練就得宜口才，為人幹練擅長溝通，外表出色不亞於明星超模，外界視她為迪尚特問鼎白宮一大利器。

迪尚特2009年娶凱西為妻，結縭13年育有1子2女。她出身俄亥俄州特洛伊市（Tory）中產階級家庭，父親是驗光師，母親在小學擔任語言治療師。早年認識凱西的人描述，她追求目標態度堅定，魅力天生，馬術了得；高中時期參加接力賽、打籃球、辦舞會，在學生會管財務；大學就讀南卡羅來納州查爾斯頓學院，主修經濟學、副修法語畢業。踏出校園後，凱西進入新聞圈，製作主持PGA高球賽節目，在佛州地方電視台當記者，周末坐主播檯。

凱西2006年在高爾夫球場認識迪尚特之前，經歷新聞記者、評論員、談話節目主持人工作磨練多年，知名度高，2018年才淡出新聞圈輔佐夫婿競選州長。勝選後，她馬上發揮即戰力加入颶風麥可勘災行列。

凱西2018年6月揮別新聞圈，準備全力協助丈夫迪尚特競選佛州州長。

2018年11月6日，迪尚特贏得佛州州長選舉，由妻子凱西陪同參加勝選之夜。（資料照／路透）

迪尚特成了州長，聚焦凱西的鎂光燈更多了。面對大眾，她深諳即席談話與溝通技巧，隨口一句無傷大雅的玩笑話，聊聊孩子趣事，溫暖爽朗的鄰家媽媽形象調和了丈夫好鬥的政治色彩，州長連任拉到不少婦女票。

迪尚特在新書透露當初鼓勵他從政的就是老婆大人。他以律師之姿轉戰政壇，從聯邦眾議員、聯邦參議員一路當到州長，凱西步步相伴。她在競選電視廣告露臉，陪同出國訪問，在老公演講擔任引言人，穿著代表共和黨的紅色裙裝站上競選舞台超吸睛。

今年5月13日，迪尚特赴愛荷華州參加募款活動發表談話後，親吻妻子凱西。（美聯社）

凱西不僅是迪尚特的妻子，也是他的重要幕僚。（美聯社）

迪尚特以前的國會助理透露，每封寄給迪尚特的電郵與行事曆邀請通知，凱西都在收件人之列。迪尚特選上州長，人稱「祕密武器」的凱西成了「公開利器」，內幕人士認為凱西對於迪尚特施政形象有制衡作用。她投入公益活動，積極關注心理健康、兒童福利、癌症研究等領域，在州政府有專用辦公室。

曾在迪尚特州長第一任期效命州政府的民主黨籍聯邦眾議員莫斯科維茨（Jared Moskowitz）說，總統候選人妻子可能是未來的第一夫人，在大選過程極具關鍵地位。莫斯科維茨直言凱西是「一股強大的力量」，她隨時筆記，反覆查核資料，溝通能力極佳，「共和黨檯面上的大咖，誰也沒有凱西這等強大的班底要角」。

2022年凱西為丈夫迪尚特拍攝州長連任競選廣告，談及丈夫支持她抗癌時一度哽咽。

2021年10月迪尚特透露凱西罹患乳癌幾天後，她出席競選餐會時強調「絕不放棄」贏得滿堂掌聲。2022年3月凱西宣布抗癌成功，繼續投入丈夫州長連任造勢。她在競選影片含淚向迪尚特致敬，謝謝他照顧孩子、支持她抗癌，讚揚老公「在我無力為自己而戰時，他守在那裏為我而戰」，談話沒有打稿，一氣呵成。

去年9月底，迪尚特競選連任衝刺階段，颶風伊恩重創佛州，凱西主持災後募款，最初24小時內湧入超過200萬美元，最終募得逾6000萬美元。11月，迪尚特輕鬆勝選，創下40年來佛州州長選舉最大勝差。

今年1月3日，迪尚特與妻子凱西帶著3名子女出席佛州州長就職典禮。凱西當天的裝扮令政治觀察家聯想到已故總統甘迺迪的夫人賈桂琳。（資料照／美聯社）

今年1月迪尚特就職州長、3月發布州情咨文，凱西不僅穿著高雅禮服現身，還戴上白色緞面長手套，很難不令政治觀察家猜測凱西是否仿效已故前總統甘迺迪的夫人賈桂琳（Jacqueline Kennedy）。人稱「賈姬」的賈桂琳在華府擔任攝影記者時結識麻州聯邦參議員甘迺迪（John F. Kennedy），1960年甘迺迪當選美國總統，賈姬成了總統夫人。