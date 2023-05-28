主持天后陶晶瑩和小她5歲的李李仁結婚18年，育有一雙子女，分別為17歲女兒荳荳和15歲兒子小龍，近日陶晶瑩親愛子的學校演講分享30年的演藝生涯，被兒子力讚：「媽、整體來說還不錯。」不過有一點卻令他相當尷尬，從善如流的陶晶瑩立刻修改後，在社群平平台分享此事，兒子小龍的長相也隨之曝光，被網友稱根本是「年輕版李李仁」。

資歷深厚的主持一姐陶晶瑩在臉書透露近日自己前往兒子的學校分享自己的就業經歷，並提到自己擁有「出道33年、近60個節目、超過千場的記者會主持，20次三金典禮、12張專輯、7本書，主持廣播30年（飛碟電台就27年），所有曾經的酸甜苦辣信手拈來，連我自己都不敢相信～～」，但她也坦言這次演講對她來說相當困難，因為「因為兒子坐在台下，老媽難免緊張！」，尤其是要講給青少年更不容易，每人喜好不同，但又要舉好的例子引起台下共鳴，實在很考驗講者功力。

所幸的是，陶晶瑩的演講非常符合學子們的口味，誇讚台下表現有出乎她意料之外，專注參與的程度以及豐富的互動，都讓她認為不虛此行。盡責的陶晶瑩還設計了一段全場一起打拍子唱「we will rock you 」事後，兒子也稱讚表示：「媽、整體來說還不錯。但那段很尷尬！」從善如流的陶晶瑩立刻在下一場取消這段，而回到家後她立刻躺平休息，直呼：「體力耗盡、也是開心地放鬆，希望孩子們能更了解每一個行業，對自己的未來更清楚。」

貼文發布後，許多網友紛紛回應表示，「女兒說陶陶媽媽不愧是專業的主持人，整場hold得住這些青少年不容易啊！連媽媽都想聽」、「好有才的一位藝人，認真，精進，聰慧，集完美一身的陶姊，很另人敬佩學習」、「我兒子昨天連聽二場回家與我們分享，雖然他不認識你但他說講的不錯（除了唱歌那一段），謝謝你！」、「我家女兒有聽喔！說妳的演講很有趣」而兒子小龍也吸引不少目光，面容神似年輕時的李李仁，網友也留言，「李李仁基因太強」、「根本複製貼上」。