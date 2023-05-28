新銳劇作家李憶銖執導新作《昆蟲物語：裝死》將在2023年新點子實驗展登場。（本報資料照片/劉宗龍攝）

新銳劇作家李憶銖執導新作《昆蟲物語：裝死》將在2023年新點子實驗展登場，她取材昆蟲學家法布爾《昆蟲記》中的〈裝死〉篇章，將主角從「蟲」換成「人」，探討人們在高壓社會裡的生存之道，面對人生悲痛時如何復甦，在亂世裡如何甦醒。

從小就對蟲很有興趣，也對宮崎駿動畫《風之谷》裡的「王蟲」角色侃侃而談，李憶銖表示，「我希望可以理解蟲。蟲在腐海、在森林，總是扮演淨化世界的角色，可說是分解者。世界上有很多問題，一直都是有這些微小的力量在分解，只是我們平常看不到，而他們解決問題的方式就是時間，且沒破壞性。」

李憶銖回憶，從小很喜歡和爺爺一起觀察大自然，也因此發現蟲的有趣之處，國中時，她就讀聖心女中，學校周遭的環境，也很適合觀察蟲，「我和一樣喜歡生物的好朋友一起組了『蟲蟲觀察隊』，在課後時間一路觀察，不論是蚯蚓溺水，或是頭歪掉的蟲，都被我們拯救過，和蟲交流不需要語言，但有一種純粹的快樂。」

訪問當下，李憶銖突然跳脫「人」的視角，「蟲像是另外一個宇宙，我們談話的當下，旁邊也一定有蟲，只是我們還沒找到牠們在哪裡，我常常有被蟲陪伴的感覺。」

觀察蟲、寫蟲，但是卻不養蟲。李憶銖說，小時候飼養蠶寶寶的經驗，曾經令她壓力很大，「假如蟲是你的朋友，你怎麼可以飼養朋友？那種感覺很詭異。我的人生始終無法真正客觀地看待蟲，有一點人我不分，像是我看著蟲，就變成蟲。」

法布爾的《昆蟲記》是他耗時40多年的鉅作，書寫了他對蟲的觀察，是嚴謹的科學紀錄，也帶有哲學思考。李憶銖特別選定其中的〈裝死〉篇章作為演出內容，她表示，蟲的裝死，可以看成是一種生命的沉澱，「當我們的人生遇到很大的衝擊的時候，就需要『裝死』姿態來緩衝，衝擊有多大，就需要多大的空間恢復。」

李憶銖表示，「裝死」也是一種恢復的力量，如同休耕，「法布爾談蟲的『裝死』，也是看作一種生命給自己的喘息時間，此外，法布爾也觀察和牠們的狀態，如何裝死，又復活，這些內容成為劇中的元素。」

《昆蟲物語：裝死》劇中的角色設定，並不是由人飾演蟲，而是演員先找到人的蟲性、身體表現上的蟲性，再對應到社會上的角色。（國家兩廳院提供）

李憶銖表示，《昆蟲物語：裝死》劇中的角色設定，並不是由人飾演蟲，「而是演員先找到人的蟲性、身體表現上的蟲性，再對應到社會上的角色，等於是有人皮外衣的蟲，遇見一些事，讓他們的蟲性跑出來。」

裝死過後，最重要的就是甦醒，李憶銖表示，法布爾書寫《昆蟲記》，是獻給他過世的小孩，「他的小孩過世帶給他巨大的哀痛，他也在書裡寫道這本書是獻給他死去的孩子，並提及『我相信你會從民間甦醒』。」

李憶銖表示，讀到這一點時她深受感動，「某種程度上，法布爾漫長的書寫過程，是不是也在用他的本能『裝死』，並慢慢接納死亡呢？」

李憶銖畢業於北藝大戲劇系、台大劇本研究所，曾獲台北文學獎劇本組首獎。演出將於6月9日至11日，在台北國家戲劇院實驗劇場登場。