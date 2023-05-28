副總統賴清德將代表民進黨參選2024總統大選，近期頻出招爭取年輕人支持。對此，許信良胞弟、前立委許國泰認為，民眾憂心戰爭且兵役延長得罪年輕人，賴清德恐難得到選票，且賴在本命區台南不敢大刀闊斧砍自己人，恐讓他受重傷。

2024總統大選，賴清德雖民調領先卻始終拉不開，年輕選票跑光是一大主因。因此，賴清德也積極「打空戰」，藉由臉書、IG、YouTube、Twitter、和line官方帳號等管道開拓年輕選民。

對此，許國泰今(28)日接受《中評社》訪問時指出，民眾憂心台海戰爭，但民進黨被認為要把台灣帶往戰爭，賴清德很難抓住年輕選票。此外，兵役延長政策得罪年輕人，許國泰直言，賴清德要爭取年輕選票是「難上加難」。

除了年輕選票拿不到之外，許國泰認為最傷賴清德的將是本命區台南。許國泰強調，賴清德不敢大刀闊斧砍自己人，包括因賄選遭起訴的邱莉莉以及黑槍、黑道等問題，若2024想贏，所有涉貪的自己人都要開除黨籍，並非停權。