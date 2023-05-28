The Bucks are beginning work on financial terms of a contract with Griffin and a deal is expected to be reached soon that’ll make Griffin the franchise’s next head coach, sources said. https://t.co/aXE022C2UH — Adrian Wojnarowski (@wojespn) May 27, 2023

今年季後賽首輪遭到熱火上演「老八傳奇」爆冷淘汰出局，且馬上把總教練布登豪瑟開除的公鹿，如今終於找到新任主帥！根據《ESPN》權威記者沃納洛斯基28日搶先爆料，公鹿已經確定找來暴龍助理教練阿德里安葛瑞芬擔任新主帥，完全出乎外界意料之外。

48歲的阿德里安葛瑞芬，執教生涯從未當過NBA總教練，他在1996年NBA選秀會落選之後，隨後打過塞爾提克、獨行俠、火箭、公牛、超音速(雷霆前身)等隊，2008年從球員身分退役之後，首次擔任的教職就是公鹿助教，隨後也當過公牛、魔術、雷霆與暴龍等隊助教。

這次阿德里安葛瑞芬能夠生涯首次當上NBA教頭，關鍵就在招募新任總教練過程當中，葛瑞芬意外獲得公鹿招牌球星「字母哥」阿提托康波的支持，才讓他最後順利成為公鹿主帥，不過接下來葛瑞芬的肩上壓力不小，畢竟他不只要帶領字母哥，也要讓米德頓、哈勒戴、布魯克羅培茲等好手願意服他。