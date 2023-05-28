民進黨性平部主任李晏榕。（圖／翻攝自民進黨性別平等事務部臉書）

民進黨日前宣布徵召政治評論員李正皓，挑戰新北市立法委員第九選區（永和），讓各界議論紛紛，當地積極爭取參選的四連霸里長莊銘淵也氣炸，直接辭去新北市黨部永和區主任一職，綠營內更有幕僚、支持者質疑李曾涉嫌以私密影像威脅前女友。對此，民進黨性別平等事務部主任李晏榕昨（27）日表態，說李正皓若真的有做相關行為，那就應該被譴責，「黨選擇要跟這樣的人合作，我個人表示遺憾」。

民進黨中央日前宣布徵召李正皓選立委後，在綠營內部引起極大反彈，不少幕僚、國會助理及支持者們直接發起連署，不解民進黨為何選擇與一位曾涉嫌以私密影像威脅前女友的人合作。

昨日民進黨性平部邀請台北市議員苗博雅與何孟樺分享性平、女性參政經驗時，有與會者提到相關議題，想知道李晏榕對此有何想法，她當下坦承有預料到會被問這題，並說她自己相信LINE上流傳的訊息是真的。

「我們做為一個堅守、認為性別平等價值是重要的政黨。我認為不應該跟這樣的人合作！」李晏榕說，若相關內容屬實，不論拍攝當下女生是否同意，但當女生要求將內容刪除時，李正皓就不該提到備份等詞語，「我坦白，黨選擇要跟這樣的人合作，我個人表示遺憾，但站在我的立場只能尊重」。

對於網路上的訊息，李正皓昨日召開記者會澄清沒有偷拍，並拿出過去提告後獲得勝訴的結果，強調「事前可以說不知道，但若我公開澄清後還惡意抹黑，我就會提告」。