大S和汪小菲2021年11月正式宣布離婚，去年因大S閃電再婚具俊曄，和前夫因此鬧翻，雙方隔空交火，鬧得沸沸揚揚。最近，汪小菲繼續為自家產品直播宣傳，卻因為無預警被封號，讓他氣得狂暴粗話，場面一度相當失控，也被網友感嘆汪小菲的情緒管理實在需要多加強。

26日汪小菲和員工於自家餐飲品牌官方帳號開直播賣商品，閒聊提到到自己摔倒肋骨骨折，疼到吃止痛藥，豈料突然直播間被封鎖，他趕緊改到自己的帳號再開直播。正因如此，他開始飆罵某直播平台，情緒爆走怒嗆：「什麼玩意兒阿你」，更狂爆粗口，嚇得一旁的女主持人想要拉回正題，卻被汪小菲推著她手中的產品說：「去一邊去」，鏡頭隨之移開，被主持人後關閉直播。

看見這段插曲，網友們紛紛感嘆：「他是不是有狂躁症呀，這也太嚇人了」、「大S真不容易和個精神病結婚十年」、「他怎麼老是摔跤」、「他就是無視法律無視規則，覺得世界都應該圍著他轉，真的當自己是愛新覺羅，大S早該跟他離了，誰受的了！」、「我以前一直覺得大S被扇耳光的傳聞是假的但是現在越來越覺得是真的了、「旁邊的女主播工作也挺難做的」。

事實上，去年3月，大S宣布梅開二度與20年前的韓國男友具俊曄結婚，具俊曄表示，聽聞大S要離婚的消息便打電話關心對方，因對方電話號碼沒換，兩人才能再續前緣。而今微博上熱傳，2021年7、8月大S曾用私人帳號到具俊曄的IG留言，引來兩極討論，對此，汪小菲則回應大S是他的家人、前妻，「她（大S）不能被你們說成這樣。請所有說我們的媒體別再說我們了！別再關注我倆了。她是個好人，這十幾年我知道」，隨後立即刪文，令網友十分傻眼。