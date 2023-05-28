瑪娃颱風目前在台灣東南東方海面上，往西北西移動，即將北轉，氣象達人彭啟明指出，瑪娃的預測路徑上略偏台灣多一點，今天到明天的發展會是關鍵。氣象局預測，最快明天清晨到上午發布海上颱風警報，且照目前預報路徑，發陸上警報機率低，也就是說，放颱風假的機率低。

瑪娃的預測路徑上也略偏台灣多一點，今天到明天的發展會是關鍵。（翻攝自彭啟明臉書）

彭啟明在臉書說，瑪娃颱風今天到明天將是轉彎關鍵，今天台灣受颱風外圍下沉氣流影響，高溫炎熱，午後仍有局部雷陣雨，今下半天到晚上，逐步受颱風外圍環流影響，東半部將有陣雨機會。

氣象局表示，強颱瑪娃今晨2時中心位置在鵝鑾鼻東南東方1100公里海面上，以每小時19公里的速度，向西北西前進，7級風暴風半徑300公里，明天開始速度將逐漸放慢且北轉，預估明天清晨至上午發布海警，周二、三（30、31日）最接近台灣，同時因台灣附近海溫較低，風切增大，進入台灣東部海域時強度將降為強颱下限、中颱上限，發陸警機率低，也代表放颱風假的機率低，除非颱風往西偏。

氣象局表示，明天至周四（29日至6月1日）颱風外圍環流影響，大台北、東半部及恆春半島有短暫陣雨，東北部有局部大雨，其他地區多雲到晴，午後南部及山區有雷陣雨；這段期間可能有颱風外環流沉降影響，新竹以南有局部高溫發生機率。提醒颱風接近期間，基隆北海岸、東半部、南部沿海及外島易有長浪，尤其東台灣沿海將有3到5米大浪。