資深男星張銘杰出道以來接連演出過多部經典本土劇，不過他先前卻在拍攝八點檔《天之驕女》時突心臟病發，事後經手術治療休養一年後，如今也重返螢光幕接拍新劇，但回想起當時的情況仍心有餘悸，更透露手術中途有聽到醫師大喊心臟停了，甚至感覺得到有人幫他電擊。

前年12月張銘杰驚爆在拍攝心臟病發，他表示，因為長時間拍戲導致生理時鐘混亂，但自己在拍攝時很亢奮，不覺得心臟跳很快，直到發現自己越睡越累，隔天到醫院血壓飆到160緊急送往急診，醫師也說明他是心臟神經亂放電，需緊急動手術電燒神經；接著，他回憶，手術的過程中聽到醫師大喊心臟停了，也有感覺到有人再替他電擊，心跳才恢復。

他也提到，手術傷口很小，大多是從手腕及鼠蹊部將管子放進去，所以當他在清醒時發現身上插著五支管子，且都沿著血管到心臟，讓他當下完全不敢動，而歷經一個月休養後，他也開始快走，但因年紀較大，都是以膝蓋不痛為原則下進行。

此外，根據《三立新聞網》報導，他還透露，自己除拍戲拍到心臟病發外，有次還拍到腿斷掉，不過當時的他相當敬業，開刀後五天他便重返劇組繼續工作，而這也讓他感嘆，自己做這一行「沒有生病的權利」同時也感受到賺錢不易；如今他已恢復健康並接拍新八點檔《天道》。