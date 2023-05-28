紐約大都會猛將「北極熊」阿隆索（Pete Alonso）本季前52場繳出全聯盟最多的19支全壘打，照這個速度下去將可在季末達到59轟。阿隆索對《紐約郵報》說：「我感覺很棒，希望我能繼續貢獻球隊，如果我維持手感這是有可能的，這會很酷。」

洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）去年以單季62轟改寫美聯紀錄，他2017年還寫下菜鳥球季52轟的紀錄。阿隆索則是在2019年菜鳥球季53轟，幾乎就是國聯版本的賈吉。

兩人都拿過明星賽全壘打大賽冠軍，賈吉也很欣賞阿隆索，他對媒體說：「阿隆索從新人時代開始就有潛力，他擁有那種力量，過去幾年提升了揮擊技巧，我很期待他的表現。去年他向我恭賀（全壘打紀錄），希望在本季結束時輪到我來恭賀他。」

賈吉勉勵阿隆索保持專注，不要受到外界雜音的影響。賈吉當時除了追求紀錄之外，他還碰上生涯合約年，壓力倍增，最後追逐紀錄的幾轟卡了一段時間才打出來。

「怪力男」史坦頓（Giancarlo Stanton）2017年在國聯寫下驚人的59轟，不過他生涯單單只有那一季超過40轟。阿隆索在去年第2度達成單季40轟，賈吉則是兩次締造單季50轟。