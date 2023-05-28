北市一名謝姓男子去年某日晚間前往餐酒館參加朋友聚會，後來其中一名女性友人A醉倒，謝男帶A女至旅館歇息，未料謝男未經同意便與A女發生性行為，還持手機拍下A女的裸照，讓A女崩潰提告。台北地院審結，依乘機性交罪，處有期徒刑3年2月。可上訴。

判決書指出，謝姓男子與A女原本不相識，去年7月間2人各自受朋友邀約前往一處餐酒館用餐，後來A女不勝酒力醉倒，被謝男帶到旅館休息，謝男見A女喝醉無法抗拒之際乘機與A女性交，還持手機拍下A女裸露胸部及下體的影片，直到A女清醒後察覺遭侵犯，立刻報警處理，全案才曝光。

台北地院審理時，謝男的律師稱，謝男深感後悔，對A女非常抱歉，也願意賠償，他當時喝太多酒，目前已參加戒酒門診，但法官考量謝男只為了滿足個人私慾，利用A女因酒醉無法抗拒之際性交，還竊錄該過程的影片，嚴重戕害A女的身心健康、性自主權及隱私，實在不該。

法官兼衡謝男認罪，有意願與A女調解，但A女因身心嚴重受創而無調解意願等情狀，依乘機性交罪，處謝男有期徒刑3年2月，並沒收作案手機。可上訴。

★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康；酒後不開車，安全有保障！