在紅襪小聯盟打復健賽的台灣好手張育成，他因為左手疼痛而暫停復健賽。美媒《波士頓環球報》記者Pete Abraham報導，張育成在2A進行首場復健賽之後（台灣時間27日）又感到左手疼痛，但是情況不嚴重，預計過幾日就可以重返復健賽。
張育成的復健賽比排定的還要晚才開始打（也是因為左手痠痛），那場他先發3打數沒有安打，吞下2次三振。他4月25日在大聯盟比賽對戰金鶯時，因為揮棒過猛而傷到左手，診斷是左手鉤狀骨骨折而必須動手術，預計休養4至6周。
在紅襪小聯盟打復健賽的台灣好手張育成，他因為左手疼痛而暫停復健賽。美媒《波士頓環球報》記者Pete Abraham報導，張育成在2A進行首場復健賽之後（台灣時間27日）又感到左手疼痛，但是情況不嚴重，預計過幾日就可以重返復健賽。
張育成的復健賽比排定的還要晚才開始打（也是因為左手痠痛），那場他先發3打數沒有安打，吞下2次三振。他4月25日在大聯盟比賽對戰金鶯時，因為揮棒過猛而傷到左手，診斷是左手鉤狀骨骨折而必須動手術，預計休養4至6周。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。