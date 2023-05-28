Yu Chang felt some pain in his hand when swinging at some low pitches in AA last night. Told that his rehab assignment will pause to get more treatment in Boston then pick up again next week. A little bit of a setback but nothing major. — Pete Abraham (@PeteAbe) May 27, 2023

在紅襪小聯盟打復健賽的台灣好手張育成，他因為左手疼痛而暫停復健賽。美媒《波士頓環球報》記者Pete Abraham報導，張育成在2A進行首場復健賽之後（台灣時間27日）又感到左手疼痛，但是情況不嚴重，預計過幾日就可以重返復健賽。

張育成的復健賽比排定的還要晚才開始打（也是因為左手痠痛），那場他先發3打數沒有安打，吞下2次三振。他4月25日在大聯盟比賽對戰金鶯時，因為揮棒過猛而傷到左手，診斷是左手鉤狀骨骨折而必須動手術，預計休養4至6周。