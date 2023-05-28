在紅襪小聯盟打復健賽的台灣好手張育成，他因為左手疼痛而暫停復健賽。美媒《波士頓環球報》記者Pete Abraham報導，張育成在2A進行首場復健賽之後（台灣時間27日）又感到左手疼痛，但是情況不嚴重，預計過幾日就可以重返復健賽。

張育成的復健賽比排定的還要晚才開始打（也是因為左手痠痛），那場他先發3打數沒有安打，吞下2次三振。他4月25日在大聯盟比賽對戰金鶯時，因為揮棒過猛而傷到左手，診斷是左手鉤狀骨骨折而必須動手術，預計休養4至6周。

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