賴清德副總統今天凌晨（美西時間27日上午）以錄影方式為舊金山灣區台灣商會與北美台灣一級棒聯盟（T-LEAGUE）聯合舉辦的「舊金山灣區台灣日」活動致意，他向球迷介紹台灣優秀的球員，以及現場應援的台灣職棒啦啦隊，並邀請大家一起為運動家隊加油，也為台灣加油！

賴清德在錄影中說，台灣與美國有很多共同之處，除了都是多元文化的民主國家，也都熱愛棒球；棒球可說是台灣的全民運動。

他提及，台灣也有不少優秀的棒球員，例如剛和運動家球隊簽約的20歲投手沙子宸。他也向球迷介紹現場應援的台灣職棒啦啦隊，並邀請大家一起為運動家隊加油，也為台灣加油！

第2屆「舊金山灣區台灣日」今年於加州奧克蘭運動家職棒隊主場舉行。該活動除原有的球賽與烤肉會，更加入台式職棒啦啦隊的應援表演，也於現場巨型螢幕播放台灣主題短片，將台灣對棒球的熱愛與自由民主的共同價值介紹給美國的球迷朋友。