路透社、美國有線電視新聞網（CNN）引述消息人士指出，美國總統拜登與共和黨籍眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）已在27日的電話協商中達成「暫定協議」，提高美國政府當前31.4兆美元的債務上限，避免債務違約的情況發生。
消息人士透露，拜登與麥卡錫原則上已就提高債務上限及支出上限達成協議，雙方將徹夜審視協議內容。
麥卡錫在國會的簡短談話中表示，稍早已經與拜登就債務違約問題「原則上」達成協議。
（持續更新）
路透社、美國有線電視新聞網（CNN）引述消息人士指出，美國總統拜登與共和黨籍眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）已在27日的電話協商中達成「暫定協議」，提高美國政府當前31.4兆美元的債務上限，避免債務違約的情況發生。
消息人士透露，拜登與麥卡錫原則上已就提高債務上限及支出上限達成協議，雙方將徹夜審視協議內容。
麥卡錫在國會的簡短談話中表示，稍早已經與拜登就債務違約問題「原則上」達成協議。
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