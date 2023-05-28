【旅奇傳媒／記者-王政】長達3年的疫情，對旅遊業造成巨大的衝擊，使得產業面臨人才流失的困境，不僅許多從業人員失去工作，疫後的業者們亦普遍需要尋找新人才。根據1111人力銀行針對台北市旅遊服務產業統計，315筆職缺中業務相關職缺包含業務主管、業務專員、業務助理共106筆，佔比為33.65%；OP相關職缺81筆，佔比為25.71%；產品相關職缺含線控、線控助理共23筆，佔比7.3%；業務、OP與產品等3種職缺共210筆，佔比高達66.66%，是產業需求最高的前3種職缺。

數十家知名旅行社尋找新人才。（圖／台北市旅行公會）

為促進旅行業人才回流及吸引新血加入，交通部觀光局委請台北市旅行商業同業公會辦理「疫後旅行業人才回流暨新進人員增能培力計畫」，透過公會平台整合旅遊業的徵才需求，再利用大型旅展的熱潮，設置觀光產業聯合徵才專區，從前期的活動宣傳，到旅展現場的大型媒合活動，搭配專為回流人力、新進員工所設計的基礎增能課程，期能協助業者引進適用人才、充實人力資源、降低培訓及用人成本。

知名各大飯店旅宿廣徵人才。（圖／台北市旅行公會）

在線上宣傳部分，台北市旅行公會預計於5／26前，透過8大渠道來擴大觀光產業徵才的資訊，以達到最全面的宣傳效益。觀光產業聯合徵才活動期間自5／26～5／29，活動地點位於台北世貿一館，參與活動的徵才企業共有40家，包括：大登旅行社、大榮旅遊、山富旅遊、五福旅遊、世邦旅遊、可樂旅遊、平和旅行社、永信旅行社、名生旅行社、行家旅遊、易飛網國際旅行社、東南旅遊、長汎旅遊、現代國際旅行社、喜滿客旅行社、富友旅行社中山分公司、尊榮國際旅行社、新聯華國際旅行社、銓能旅行社、鴻大旅行社、雙向國際旅行社等國內知名旅行業以及將近20家的旅宿業者，共提供680個以上的工作職缺。

由於「2023台北國際觀光博覽會」是個邁入第17年的指標性旅展，更是上半年北台灣最大的旅遊盛事之一，年年都能吸引數十萬民眾參加，成為徵才的最佳選擇，現場將設置「旅行業聯合徵才專區」，攤位規劃54平方公尺以上的空間，進一步為會員媒合有意願的觀光新血。

（本文由《旅奇傳媒》TR Omnimedia 提供）