知名作家、主持人吳淡如時常在臉書分享實用資訊與人生觀點，因而吸引不少粉絲關注，至今在臉書上擁有34萬餘名粉絲追蹤。她雖然宣稱退休，不過實際上卻是「退而不休」，持續寫作、經營podcast以及做點小生意，生活相當充實。近日，她透露員工做出一事，令她氣到想要告他。

吳淡如近來在podcast《人生實用商學院》暴氣表示，之前公司找了一個要做行銷的小編，沒想到這個小編居然發信給所有的廠商，宣告自己的分潤原則，要收固定成數的利潤，並請願意的廠商跟吳淡如粉絲團聯絡。豈料，吳淡如聽說此事氣到都要告這名員工，表示：「怎麼可以這樣談生意呢，這哪根腦？我寧願賺的很少很少，但不要貪求過多的利潤。」。

不過，有些廠商相當願意分給吳淡如高達5成的利潤，而且相當有自信，但吳淡如直接打槍拒賣，因為她說這種利潤越高的，其實用起來多半都會出一堆問題，她直言：「這樣的商人終歸失敗。」

事實上，以理財著名的吳淡如曾透露自曝年輕時臉皮薄、耳根軟，曾遇過朋友借錢她不好意思拒絕，跟對方要錢還時被罵「小心眼」，於是經常一去不回。最扯的是，她30歲那年成了暢銷作家，每年版稅有上千萬，結果誤信朋友的律師太太，把錢交給對方打理，沒想到後來發現對方把她的錢拿去捐給某政黨的候選人，還是她最討厭的政客，最後她只拿回總額的3分之1不到。這件事讓吳淡如徹底甦醒，也成為她讀商學院的動力。