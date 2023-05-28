不少人曾有扁桃腺發炎的經驗，若久久不癒，小心是重病徵兆。醫師表示，曾有一位患者反覆出現扁桃腺化膿，原以為是EB（人類疱疹病毒第四型）病毒導致免疫力低下，細問後並深入檢查，竟是愛滋病毒感染，該病患個人也不知自己感染愛滋。

新光醫院家醫科醫師柳朋馳在《健康2.0》表示，一名男性病患因為扁桃腺化膿性發炎看診，但隔沒多久又因化膿再度回診，因過程實在相當短，讓他感到困惑，於是詢問患者期間有無康復過？病患回答，「有，但未完全復原，仍有腫痛感。」

柳朋馳擔心患者有免疫力低下問題，因此替患者抽血，結果發現單核球（即單核白血球）數值偏高。起初，他判斷可能是EB病毒問題，但細問後，病人表達自己是同志族群。

柳朋馳仍不放心，決定深入檢驗其他病毒感染的可能性，沒想到一驗竟是愛滋病感染，而患者也是當下才知道。

柳朋馳解釋，免疫低下的族群可能會出現類似扁桃腺的反覆感染。因為慢性扁桃腺發炎有時會合併急性感染症狀，而慢性扁桃腺發炎會影響免疫系統，若一旦合併更嚴重的急性細菌性感染等，可能會出現深頸部感染、再深入縱膈腔，進而引爆多重器官問題，包括心、肺臟，死亡率高達8成，後果非常嚴重。