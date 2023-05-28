不少學校作業不僅學生答不出來，家長也被考倒，一名男網友表示，國小孩子的「動動腦」作業中，有5個特殊圖形，要學生依照前5個圖畫出第6個圖，令他想破頭仍想不出答案，上網求助網友，釣出神人解答，前5個圖是數字「1、2、3、4、5」的對稱圖，因此第6個圖是6和6的鏡射。

原PO於臉書社團《爆廢公社》上傳一張國小孩子的作業，只見其中一大題為「動動腦」，圖中有5個圖案和一個問號，請學生在空白處畫出第6個圖案，他不懂題目的意思，跪求網友幫忙解答。

網友表示，只要在符號中畫一條線，即可發現是數字的鏡射。（圖／翻攝自爆廢公社）

圖文曝光，網友也一頭霧水，「想不到現在國小都在教密碼學了」、「國小教這個是要培養什麼嗎？」、「天啊！我的頭好痛」、「到底要考什麼東西？」

留言中有神人解答說，只要在5個圖案中間畫一條線，就能看出是數字「1、2、3、4、5」的對稱圖，所以第6個圖案是6的鏡射。解答讓網友讚嘆，「怎麼還是不懂」、「會這個對人生好像也沒什麼意義啊」、「看懂了 正1跟反1黏在一起」、「培養親子關係的題目嗎？想不出來，可能會一起咒罵出題目的人」、「那鏡子放中間就瞬間懂了」。

事實上該題目早在2019年就被網友拿出來詢問，引發有不少討論，如今又再次引發熱議，顯示國小學生的教育問題備受家長關注。