前立法院長王金平早餐會28日在路竹區舉行。（林瑞益攝）

【全程字幕】鞏固票源！侯友宜出席王金平早餐會 南台灣這些大咖都到了 @ChinaTimes ​

國民黨總統參選人侯友宜28日上午出席在高雄路竹區出席的早餐會，侯友宜感謝主辦人前立法院長王金平把大家聚集在一起，給予他很多的協助，王金平也特別告訴侯友宜，兩岸一定要和平穩定，才能往前走。

侯友宜致詞時說，感謝王金平用如此豐盛的早餐款待大家，他對高雄不熟，這次的選舉是一場硬仗，王金平給予很多協助和幫忙，把很多好朋友聚集在一起。

侯友宜表示，王金平也告訴他，兩岸一定要和平穩定， 才能往前走：遵守中華民國憲法，讓國家能夠穩定下來。王金平也鼓勵大家，要面對所有的問題。

王金平也期勉立委參選人與侯友宜，對於國家國家未來的發展，以及地方議題，把這些結合在一起，大家一起面對這一場選舉，希望每個人都能勝利。侯友宜說，在王金平的促成下，把大家團結在一起，讓政黨輪替能成功，請大家一起向前行。

上午出席的包括柯志恩、前立委侯彩鳳、黃昭順、吳光訓，前高雄市議長黃啓川、國民黨立委吳怡玎，企業代表的吳榮彬、林高煌，學界的廖財固，高雄市農會理事長蕭漢俊、高雄市議員陸淑美，要參選立委的陳美雅、曹桓榮、李明璇等人。