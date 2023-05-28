資深男星趙文瑄曾擔任華航空少8年，自薦試鏡李安電影《喜宴》一舉成名，之後再拍《飲食男女》、《紅玫瑰白玫瑰》、《宋家皇朝》等片，近年則把演藝重心轉往大陸發展。趙文瑄日前曬出頂著一頭灰白髮、臉頰圓潤近照，不過凍齡的他，看不出已62歲，讓網驚呼：「怎麼可能有人越來越年輕、越來越帥的，請誠實」。

趙文瑄日前曬出苗栗渡假，他頂著滿臉白鬍、灰白髮，照片看起來有些中年發福，頗有慈祥老爺爺的樣貌，不過趙文瑄越活越凍齡，在他曬出的近照中，他戴半框鏡框，還刮掉鬍鬚、梳起頭髮，模樣看起來年輕不少，讓網友驚呼：「怎麼可能有人越來越年輕、越來越帥的，請誠實」，還釣出趙文瑄現身回應：「隨便你，愛信不信」。

趙文瑄近照。（圖／趙文瑄微博）

趙文瑄接著曬出健身房近照，一身運動服裝入鏡的他肌肉明顯，且熟練地使用器材，趙文瑄看不出已62歲，模樣凍齡，還被網友誇是「老帥哥」。其實，趙文瑄當年以一張俊俏臉龐的鮮肉外型走紅，也因時間的歷練搖身變成大叔，還常在微博自稱「蜀黍（叔叔）」。