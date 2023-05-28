為增加學童本土語及英語的語言使用機會並提供彈性的雙語學習環境，111年起開啟雙語數位學伴計畫，委託台中教育大學擔任計畫營運中心，輔導國內25所夥伴大學培育具備雙語能力的大學伴，提供全台177所國中小學課後、即時的主題式雙語數位學習活動。

教育部在「推動中小學數位學習精進方案－班班有網路，生生用平板」的政策推動下，開啟雙語數位學伴計畫。教育部資訊及科技教育司李政軒司長表示，過去數位學習多在電腦教室，但雙語數位學伴計畫以群組為單位，在一般教室利用平板進行視訊連線活動，數位學習模式更多元。

例如，台南市新東國民小學為鼓勵學童積極與大學伴互動，透過空間足夠的大教室搭配平板進行課程，在佩戴耳機麥克風後更能提升學習品質，且下課時間也仍能與同學相互討論分享。

基隆市中興國民小學則使用筆記型電腦搭配分組座位安排，讓小組成員在與大學伴互動時仍能有同儕激勵的效果，而大學伴也善於利用Kahoot等線上互動學習資源，讓小學伴對語言學習更有興趣。

李政軒也於日前前往台中市立北新國中，實地視察學童參與雙語數位學伴計畫的學習情形，瞭解小學伴與大學伴雲端互動的伴學樣貌。台中市立北新國中除辦理雙語數位學伴計畫外，亦為教育部5G新科技學習示範學校，學校結合兩項資源安排學生於元宇宙教室利用平板進行學伴課程。

校方指出在耳機麥克風的設備配合下，即使學生都在同一教室中也不會相互干擾，且在彰師大的大學伴的引導下，能有效引發學生學習動機，學生都更願意且更有信心地以目標語言開口練習，也都有持續參與的意願，甚至非常期待能和大學伴實體見面。

教育部表示，111學年雙語數位學伴計畫由各夥伴大學共同培育700多位大學伴服務超過2500位學童，為課後的國民中小學校園，創造多元的語言學習風景。