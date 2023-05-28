時序即將進入6月，台灣首席吠陀占星師李靜唯分析6月運勢，指出儘管許多國家會採取更多措施提高經濟發展，不過下半年全球金融市場的波動還是無可避免；跟交通運輸、旅遊、缺電、醫療資源缺乏相關的問題，也必須嚴肅面對。另外，也要注意颱風、暴雨、地震、火山爆發等天災。

李靜唯提醒，瑪娃颱風來勢洶洶，在5月31日之前不論颱風是否登陸，台灣東部南部還是要特別防範豪雨！再者，金星在5月31日進入巨蟹座與火星合相，由於金星代表貴人財富和價值觀，火星代表行動和決斷力，因此許多國家可能會採取更多的措施來提高經濟發展，包括推出更多的經濟刺激措施、制定更加穩健的財政政策，以及加強監管和風險管理。

李靜唯指出，包括美債違約的危機可能暫時達成協議，但是火星跟計都及土星均產生相位，下半年全球金融市場的波動還是無法避免。除此之外，巨蟹座與田宅、食物、土地、不動產有關，民眾還是要特別注意颱風、暴雨、地震、火山爆發等天災，對家園所造成的傷害。

不過可喜的是，6月8日水星進入金牛座與太陽合相，由於金牛座是一個與財富和物質享受緊密相關的星座，因此各國領導人物會更加關注國家財務狀況和物質需求，國與國或官員之間的溝通也會更加密切。當然這也會促使政府更加謹慎地管理自己的資源，並尋求經濟更大的穩定性。

但是6月16日太陽就離開金牛進入雙子座，同時會受到計都相位影響，由於雙子座是一個與移動和交流緊密相關的星座，這個星象將會影響交通運輸和旅遊業，各國政府也會加強對旅遊業的支持和發展，以刺激經濟的增長和就業的機會。再者，計都也代表意外損失和突發的變化，因此跟交通運輸、旅遊、缺電、醫療資源缺乏相關的問題，也必須嚴肅面對。

最後，李靜唯指出，雙子座對應的是肺部和呼吸系統，金牛座則是代表上呼吸道，所以從5月16日太陽進入金牛座開始，一直到7月16日之間，台灣還是要注意新冠病毒或是流感、腸病毒再度反撲，防疫措施依然不能鬆懈。