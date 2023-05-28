MU9191航班機身前部印有「全球首架」的「中國印」標識和對應英文。（翻攝自央視新聞）

該機型為164座兩艙布局，客艙內飾、旅客座椅、機載娛樂系統和飛機外部塗裝做了訂製化設計。（翻攝自央視新聞）

中國東方航空今天上午使用中國商飛全球首架交付的C919大型客機，執行MU9191航班，從上海虹橋機場飛往北京首都機場，計畫飛行時長2小時25分鐘。這是大陸國產大型客機C919的全球首次商業載客飛行，130多名旅客率先體驗C919帶來的空中之旅。

據東航計畫，在28日首次商業載客飛行後，從5月29日開始，東航首架C919大型客機將在上海虹橋－成都天府航線上實行常態化商業運行。

央視新聞客戶端報導，C919大型客機是大陸首次按照國際通行適航標準研製、具有完全自主智慧財產權的噴氣式幹線客機。該機型為164座兩艙布局，公務艙8座，經濟艙156座。客艙內飾、旅客座椅、機載娛樂系統和飛機外部塗裝做了訂製化設計。

機身前部印有「全球首架」的「中國印」標識和對應英文。飛機註冊號B-919A，B代表飛機的大陸國籍，919和型號名稱契合，A則有首架之意。

另外，飛機公務艙、經濟艙均選用完全自主研發的新一代陸產客艙座椅。其中，8個公務艙座椅為全鋁合金框架結構，採用搖籃式設計，後靠可達120度、前後座椅間距超過1公尺；156個經濟艙設計採用3-3布局，中間座位比兩邊座位寬1.5公分；加上C919客艙擁有2.25公尺的過道高度，旅客能感受到舒適的頂部和前方視覺空間。

大陸國產大飛機項目，從列入國家的重大科技專項開始，到大飛機研製成功，再到今天進行首次商業飛行，歷經了10幾個年頭。2006年2月9日，大陸國務院發布《國家中長期科學和技術發展規畫綱要（2006—2020年）》，大型飛機重大專項被確定為16個重大科技專項之一。

2007年2月26日，國務院召開第170次常務會議，原則通過了《大型飛機方案論證報告》，原則批准大型飛機研製重大科技專項正式立項。2008年5月11日，中國商飛公司成立，並於第2年正式發布首個單通道常規布局150座級大型客機機型代號「COMAC919」，簡稱C919。

2015年11月2日，C919大型客機首架機在上海浦東基地正式總裝下線，於2017年5月5日在上海圓滿首飛。2022年9月29日，該大型客機獲大陸民用航空局頒發型號合格證，並於11月29日獲頒發生產許可證。12月9日，全球首架C919大型客機交付中國東方航空。

2022年12月26日到2023年2月，中國東方航空對全球首架交付的C919大型客機進行總計100小時以上的驗證飛行，全面檢驗東航各系統準備C919商業運行各項工作的可靠性。中國大陸民航局對驗證結果進行審定和檢查，確認東航具備安全運行C919大型客機能力，於近期頒發了相應的運營許可，批准該大型客機開展商業運行。