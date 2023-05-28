聯發科有鑑於永續發展與氣候變遷為全球個人及產業關心的重要議題，聯發科於公司成立26周年之際，推動「Global Go Green Week」綠色環保與節能減碳活動，號召公司全球超過18000名同仁參與節能減碳系列行動，致力推動友善環境及實踐永續發展，共同分擔地球的環保責任，打造企業與環境的永續共生。

董事長蔡明介表示，聯發科26周年公司慶以Powering a Sustainable Future 致力永續未來為主軸，期待透過科技創新能力結合永續精神，鼓勵同仁積極實踐，將微小的行為連結成廣大的影響力，支持環境保護及回饋社會。本次同仁響應Go Green的作為，其實跟公司推廣產品低功耗的概念一致，平常不浪費多走路，以樓梯取代搭電梯是也是自己日常節能減碳的方式。

「Global Go Green Week」該活動遍及聯發科全球的研發及營運所在地，分布於亞美歐三大洲的據點，來自全球超過4萬8千人次參與，一周下來總計減少高達78,432公斤碳排放。總部於活動期間祭出員工餐廳折價措施，鼓勵員工自備環保餐盒及保溫杯取代外帶包裝，並選用低碳蔬活飲食。此外還推動上下班減碳通勤，配合竹科第一座企業 Gogoro 換電站、電動汽車充電站、跨辦公室M-Bike、上下班交通接駁車等。其他國家的同仁各自發揮創意，包括新加坡同仁的種樹活動、日本舉辦跳蚤市場，讓員工透過日常行動實踐綠色生活，提升全員環保意識，促進環境永續發展，帶動更多人加入守護地球的行列。

打造環境永續的低碳綠色營運，是聯發科推動ESG的重要使命之一，其長期致力於節能減廢、推行綠色採購、攜手上下游夥伴共同打造強韌的生態體系，共創零碳家園。去年更規劃減碳路徑，積極推進淨零時程，預定2030年在範疇三的上下游溫室氣體排放量相較於2020年減少25%，以達到2050年溫室氣體淨零排放目標。