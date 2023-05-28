安新建經劉易昌執行經理指出，去年有貸款買房或租房屋的人，可運用「自用住宅購屋借貸利息」與「房屋租金支出」擇一適用，為個人所得稅申報列舉扣除項目；若去年有出售房屋，就要確認房屋當初取得的時間點，若為2016年1月1日前取得，則適用繳納財產交易所得稅，記得要納入今年的綜所稅申報，以免漏報導致連補帶罰；而若取得房地之時間為2016年1月1日以後，則為繳納房地合一稅，必須在所有權移轉登記次日起30日內申報。

另重點整理2021年7月上路的房地合一2.0五大特點主要是針對1.短期套利者課重稅、2.法人比照個人課稅、3.擴大房地課稅範圍、4.土地漲價數額，增設減除上限、5.五種交易不受影響(維持稅率20%：個人非自願因素(如調職)/個人以自有土地與建商合建分回/ 建商興建房屋完成後第一次移轉/個人及營利事業參與都更或危老重建取得房地後第一次移轉；維持稅率10%：自住房地持有並設籍超過6年(課稅所得400萬元以下免稅))，因此對一般個人購屋自住使用的民眾影響不大。

另外劉易昌執經特別提醒與建議：可採用「財產交易損失舉證」節稅，在報稅時應優先採實價發生價額的「核實認定」方式申報；無法舉證買價的民眾，則可採「標準認定」申報節稅。但是，出售的物件是地方政府認定的高價產品時，且無法舉證買進成本，就要依實價銷售價格的15％作為售屋所得，再用土地公告現值跟房屋評定標準價格來分配。

至於包租公/包租婆的租金收入，也需列舉申報個人綜合所得稅「租賃所得」，將整年度「租金收入」減去維護成本，通常包含所謂的「必要耗損」與「費用」，也就是房東報稅時實際租賃所得額，維護成本包括：房屋地價稅、購屋貸款利息、土木工程、裝潢工程、水電修理費等，應備妥列舉相關文件影本檢附為憑。另外，政府為鼓勵房東出租給弱勢族群，因此下列的公益出租還可減免稅額，例如：房屋提供作包租代管社會住宅，或將房子出租給符合租金補貼資格的房客，經主管機關認定為公益出租人，全年租金收入可減除每屋每月免稅額1.5萬元後，再減掉必要損耗與費用的餘額作為申報房屋租賃所得。