新北市長侯友宜將代表國民黨參選2024總統大選，前高雄醫學大學附設中和紀念醫院院長、侯友宜的哥哥侯明鋒被認為對侯友宜在高雄會有很大助益。侯友宜昨(27)日南下舉行在高雄的首場造勢活動，資深媒體人韋安透露，侯明鋒都是「先到後離開」，並低調支持弟弟，應驗了侯友宜曾說的「每個人都要扮演好自己的角色」。

韋安昨在臉書po出侯友宜兒時全家福，並認為過了60多年，哥哥對弟弟的愛護支持，還是讓人感動。韋安提到，昨天是侯友宜被提名後首次到高雄跑行程，每個行程所到之處，侯明峰都是「先到後離開」，且侯明鋒都像普通支持者一樣，為弟弟鼓勵打氣，拍照時也都坐很後面。

「侯家兄弟的踏實、低調，是一般台灣人的寫照」。韋安認為，侯明鋒這舉動應驗了侯友宜說過的「每個人都要扮演好自己的角色」，侯友宜會做好國民黨總統參選人的角色；侯明鋒也會當好哥哥的角色，永遠疼惜和支持侯友宜。