袁詠儀過去曾憑藉《新不了情》、《金枝玉葉》，連續兩年獲得香港電影金像獎影后，2001年與演員張智霖在美國註冊結婚，2006年生下兒子Morton（張慕童），而她經常於社群分享家庭生活，先前她在節目上坦言，自己為懷二胎嘗試過人工受孕多年，過程中兒子都在一旁陪伴，且在得知失敗後兒子比她難過。

袁詠儀過去在香港節目《日日媽媽聲》坦承嘗試人工受孕，不過斷斷續續試了幾年都未成功，她當時表示，在忍受打針疼痛及漫長的等待後，換來醫生的一句「SORRY」，這樣的情緒讓她難以忍受，最後選擇放棄，雖她曾說：「對我來說是一個遺憾」但這幾年自己改變想法後，心態上也已有所轉變。

然而，她近期在陸綜上也在提及此事，她表示，自己原本的理想是兩個孩子相差3到5歲，她回憶當初發現自已無法自然懷孕後，開始了計畫人工受孕，隨後，她將此計畫告訴兒子，由於兒子很羨慕別人有弟弟或妹妹，所以相當興奮。

過程中兒子看到她在打針便問「妳在幹嘛」，她向孩子解釋這是自己人工受孕的步驟，並且孩子也到醫院來陪伴，最後醫師告知沒有成功時，兒子哭得比她還要厲害，讓她坦言：「那一刻我覺得我兒子很窩心，很好」。