世新大學廣播電視電影學系第29屆畢業展《寶島映畫》影音展，27日在台北西門町封街4小時，每一組學生在畢業前夕走上專屬紅毯，並包下電影放映廳4天（27日至30日）連映23部影音創作。

熱鬧的影展紅毯與開幕式，更全程同步線上轉播，世新大學新聞傳播學院院長阮明淑、廣電系主任葉基固、畢展指導老師張道平、系上老師與廣電學友會理監事代表皆共襄盛舉，給予學生祝福。

葉基固表示，畢展小組鋪設了27公尺的紅毯，雖然只需要20秒就能走上台，但背後代表的是，世新廣電系學生在此展現的4年學習成果，都讓我們引以為傲。今年畢展也在大銀幕上，映射出256位畢業生的名字，獻給廣電系學生一場專屬的畢業典禮。

世新大學廣電學友會的校友們，今年也持續出資出力頒發「傑新獎」，邀請業界各領域專家、學者評選出，劇本類得主《春汛》楊雲龍、論文類得主《疫後商機：AR／VR體感科技輔助健身與消費者使用意願》陳怡蓁、聲音創作類得主《Soulmate．聲戀》、音樂專輯類得主「新草莓樂隊」、新媒體類得主「腫麼肥四」、影像創作類得主《魚兒魚兒水中游》、《生如煙火》、《載亦前行》、《逆時光藝術》等9組精彩創作。

為了推廣本屆同學作品，策展小組在指導老師張道平帶領下，，策畫了專輯展、複合展、影音展與聲音劇場，各展分別有不同的召集人，在社群、美術與總務等分工組合之外，還有影管部、企畫部、公關部等20餘人，加上無以計數的儲備幹部，建構起這場堪稱全台各校系中，最為盛大、活動最豐富、展期跨距最長的單一系所畢業展。

總召李珮綾表示，組內的大家都是首次策展，每一項活動更是克服了種種困難才辦成，能與夥伴們一起完成任務，凝聚全廣電系的向心力，讓她非常感動與欣慰。世新廣電畢展《寶島映畫》聲音劇場作品《門都沒有》將於6月17日、18日在台北文山劇場演出。