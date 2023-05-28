花蓮縣內的河川單位及鄉鎮市公所嚴防颱風雨彈釀災，已提前盤點防汛設施、檢查設備正常運作、檢視轄內排水疏通情形，並提醒農友及早採取各項防範措施，未來若有災損應儘速通報。（九河局提供／羅亦晽花蓮傳真）

明天開始，東部地區受強颱「瑪娃」外圍環流影響有發生大雨機率，花蓮縣內的河川單位及鄉鎮市公所提前進行防颱整備工作，包括盤點防汛設施、檢查設備正常運作、檢視轄內排水疏通情形，縣府則提醒農友及早採取各項防範措施，未來若有災損應儘速通報。

花蓮縣內的河川單位及鄉鎮市公所嚴防颱風雨彈釀災，已提前盤點防汛設施、檢查設備正常運作、檢視轄內排水疏通情形，並提醒農友及早採取各項防範措施，未來若有災損應儘速通報。（吉安鄉公所提供／羅亦晽花蓮傳真）

經濟部水利局第九河局表示，颱風來襲前，已兵分多路整備，逐項盤點防汛設施、檢查設備正常運作，針對轄內在建工程及破堤施工案件，除督導整備情形，也確認開口搶險合約廠商待命，務必在颱風來襲前做好準備。

九河局說，轄區水災潛勢風險區域、淹水熱點包含花蓮市重慶市場、吉安鄉光華村、榮光社區及海岸路、壽豐鄉共和村、光復鄉大華村、馬太鞍部落、玉里鎮大禹里等處，可先預布防水擋板及抽水機，相對低漥的涵洞及地下道則做好交通管制準備；另，高寮、崙天等跨河構造物考量便道安全，應適時啟動管制及撤離，以策安全。

花蓮縣內的河川單位及鄉鎮市公所嚴防颱風雨彈釀災，已提前盤點防汛設施、檢查設備正常運作、檢視轄內排水疏通情形，並提醒農友及早採取各項防範措施，未來若有災損應儘速通報。（吉安鄉公所提供／羅亦晽花蓮傳真）

吉安鄉公所除責成相關課室檢視易發生水患區域視察排水疏通情形、榮光抽水站整備試運轉、以及各道路兩側人行路樹修剪和排水溝暢通檢視等預防工事，預設狂風豪雨來襲時，能做好鄉親生命財產安全保障防護。

鄉公所主秘高文彬說，經實地進行抽水機運轉，每秒可抽取1立方公尺水量，同時已確保社區內各進出管線排水及巷弄道路集水系統排水、地表水匯集引流至抽水站前池集中後排水，皆能順暢抽送至吉安溪流入海，防患淹積水災情。

此外，縣府農業處則籲請農友及早做好防颱準備，颱風遠離後，除注意清園、排除積水、適時修剪枝條及葉子，針對畜禽損失部分，儘速進行善後及清理畜禽屍體、消毒及復原工作，若發生農林漁牧災損，請主動向當地鄉鎮市公所及漁會通報，屆時將邀集相關單位依農業天然災害查報作業儘速辦理。