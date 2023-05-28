瑪娃颱風持續向台灣東南方海面接近，天氣風險公司分析師廖于霆表示，瑪娃明天將逐漸北轉，周二到周五（30日至6月2日）沿台灣東方海面緩步北上，在台灣附近活動長達5天，影響時間比之前預估還久，注意沿海風浪大，降雨主要分布在北海岸、東北角山區以及東半部，周一到周五都有機會下。

廖于霆在臉書表示，今天台灣各地受瑪娃颱風外圍下沉氣流影響，中午高溫炎熱，約30-34度，尤其台南、高雄；到了晚間天氣改變，強颱瑪娃逐漸接近台灣東南部海面，外圍水氣將影響東半部，宜蘭、花蓮甚至是大台北可能會有陣雨，其他地區則不受影響。

廖于霆說，瑪娃颱風目前在台灣東南方1000公里左右海面上，速度放緩，持續向台灣東南方海面接近，氣象局不排除明天（29日）有發布海上颱風警報。目前看來，瑪娃颱風周一將逐漸北轉，周二到周五（30至6月2日）沿著台灣東方海面緩步北上，影響台灣天氣時間將比之前預估來得長。

廖于霆表示， 由於瑪娃將在台灣附近活動5天，東部、恆春半島、北部未來5天風浪大，有長浪發生機會，避免前往海濱活動。 另周二（30日）起颱風外圍環流會對北部、西半部帶來瞬間強陣風。至於降雨主要分布在北海岸、東北角山區以及東半部，周一到周五都有機會。

廖于霆說，由於瑪娃颱風在台灣附近活動的時間長達5天，且強度在中度颱風以上，它的風場、雨帶都會影響台灣天氣，未來颱風路徑還是會有些許變動機會，是未來幾天天氣觀察重點；由於颱風離台灣很近，路徑稍微偏一點，對台灣的影響差異就很大。