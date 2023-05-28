「Bankee曲之不盡」活動優惠包括：一、新戶使用KKBOX推薦碼「VM3099」連接開戶，享KKBOX加碼免費聽音樂60天。二、成功開立Bankee數位帳戶，享半年新台幣5萬元存款額度1.6％的活存優利，超越一般活存利率約2.3倍。

遠東銀表示，成年學生能自己租房子、申辦銀行帳戶、信用卡等，正是學習理財技能的最佳時機。而Bankee數存帳戶是年輕世代必備的儲蓄利器，建議學生族群將其當作人生理財的路的敲門磚，帶著年輕時代提早啟動儲蓄計畫，讓每分錢都能發揮更高綜效。

遠東銀指出，參加「Bankee曲之不盡」活動非常簡單，只要掃描QR Code、輸入KKBOX推薦碼序號、完成開通等3步驟即完成，可享有每月各6次免費跨轉與跨提、綁定電子支付享現金回饋等，輕鬆享受申?Bankee數存帳戶帶來的便利和好處。

遠東銀也建議，學生族群可善用Bankee社群帳本，子帳戶的運用靈活且社群化，能提供多人帳務計算與分帳功能，不管班費收款、出遊分帳、團購收款都相當實用，協助解決多樣情境的帳務問題，還有可愛動畫討錢卡輕鬆化解各種尷尬收款情況。

另外，Bankee數存帳戶主打社群圈任務，遠東銀鼓勵學生族群發揮個人數位力與社群力，打造自己的社群圈，邀請1位以上同學、親友申辦Bankee數存帳戶且開戶成功，每人通通可享半年新台幣5萬元存款額度2.6％的活存優利。

遠東銀認為，對於剛滿18歲、乍出社會或對現金存款不多的民眾，活存高利、多元場景消費回饋等是相當實用也相對穩健的小資理財工具與資產配置。透過與KKBOX合作，可帶著學生族群邊存錢邊放大利息，還能免費享受聽音樂帶來的放鬆與愉悅。