中國南方航空對涉嫌歧視情況作出說明。（圖／取自南航新加坡營運部）

國泰航空日前因歧視不諳英語乘客，引發輿論軒然大波，類似事件於中國南方航空重演。一名乘客因與南航駐新加坡櫃台人員爭吵調換至安全通道的座位要不要額外收費，遭辱罵是「狗」、「做人都不會做」。經投訴後，南航已要求停止該人員服務資格。

據香港星島網，事主袁先生表示，5月23日，他從新加坡樟宜機場乘坐南航CZ546次航班飛往重慶，他提出希望調換座位至安全通道，被告知需要額外收費。他稱自己從未遇過要另外付費的情況，在溝通過程中遭辱罵。

影片顯示，該名工作人員說：「如果你要當一條狗的話，那麼我就當你是狗，很容易的，人家在這裡解釋東西你就來插嘴，做人都不會做。」顧客反問：「誰是狗，你說誰是狗，把剛剛說的話再說一遍。」隨後用英文重複了一遍。

袁先生事後接受大陸澎湃新聞訪問時再詳細解釋，溝通期間，職員沒有出示或解釋收費標準，也沒有解答他的疑問，他便去領導的櫃台進一步了解，用英文問「Can you speak Chinese」（你會說中文嗎）。袁先生聽到他們內部溝通明明都說中文，領導卻表示聽不懂中文，拒絕回答問題。

袁先生補充說，旁邊還有一名女性工作人員，用中文生硬地說「沒看到我們在忙嗎」，但其實櫃台前只有他一個客戶，並沒有很忙。後來那位領導用中文說了「我就是不想回答你」，袁先生要求提供員工編號，打開手機開始記錄的時候，對方就開始罵起來。

南航新加坡營業部25日下午確認收到投訴，27日再發表回覆，表示當天收到投訴後啟動調查，持續與事主溝通並表達歉意。涉事櫃台服務人員為南航委託服務的當地地面代理服務商員工，在服務過程中與旅客發生爭執，語言使用嚴重不當。

南航表示，已要求代理服務商停止該名人員為南航工作的資格。南航新加坡營業部向因此造成影響的旅客致歉，承諾會認真總結教訓，加強代理服務管理。