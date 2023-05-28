勞退自提不僅保障勞工的老年生活，對高所得者所節省的稅額也越高，不過有三項必須留意，每月薪資自提上限僅6％、年滿60歲才能提領，以及帳戶金額非終身領。

富邦人壽表示，生活在「高通膨＋高齡化」雙高時代，提領勞退金前如果因工作中斷、意外、疾病，或是提領後活太久，都可能面對生活費不夠用的財務風險、醫療費不足的健康風險，以及長期看護需求的照護風險。為解決以上的長壽風險，富邦人壽攜手合作金庫推出台幣計價利變保單「合利富貴」，吸引客戶購買主要有三大原因：(1)2年繳費，輕鬆規畫，能滿足短、中及長期規畫需求，無論是退休規劃或資產傳承，都能靈活進行資產配置；(2)2筆金流，有機會領取，屆滿第1保單年度起終身領取生存保險金，第7保單年度起有機會享有參與市場的增值回饋分享金轉現金給付；(3)資產累積，穩健遞增，享壽險保障至屆滿110歲，穩定累積資金。