華擎科技電競產品線「PHANTOM GAMING幻影電競」重振旗鼓，最大亮點是首度亮相的高階電競主機板Z790 Nova WiFi7。全新的產品命名及概念，以恆星爆炸瞬間的耀眼光芒象徵電競能量，為電競玩家提供充沛動力支援。連同主流電競主機板Z790 Riptide WiFi7及Z790 Lightning WiFi，滿足高階、主流、入門電競市場的需求。

三款新品因應次世代Intel處理器，在VRM設計及PCB用料均有超水準規格，Z790 Nova WiFi7搭載20+1+1相SPS Dr.MOS供電設計及8層2OZ銅箔的低損耗PCB，並導入業界頂尖的全新20K長效電容，大幅強化性能表現與超頻潛力。採用5G LAN及最新WiFi 7無線網路，帶來更高速且低延遲的連網體驗。三款新品不僅升級了供電設計與PCB規格，更帶來全新華擎獨家開發的M.2免工具散熱片設計，為消費者帶來強大效能、豪華規格、安裝順手的電競主機板。

除了全新的電競主機板系列之外，華擎也隆重推出全新「Taichi Lite」系列主機板，包括Intel平台的「Z790 Taichi Lite」以及AMD AM5平台的「B650E Taichi Lite」。近年來高階主機板豪奢程度更勝以往，散熱裝甲結合華麗燈效的外觀設計更是五花八門，Taichi Lite系列導入簡練美學，聚焦於效能、功能及耐用性，為消費者帶來兼顧強大效能及價格競爭力的選項。二者的硬體規格與Z790 Taichi及B650E Taichi相比，沒有絲毫妥協，完全一致，擁有市面最強的24相VRM供電設計、USB4 Type-C連接埠以及支援Gen5 x4 M.2 SSD傳輸介面，成為每位玩家最強大的電競後。

華擎科技在COMPUTEX 2023展出一系列螢幕，包括六款已上市產品以及全新電競和商務用機型。其中，最令人矚目的是PG558KF和PG32UMF兩款高階機種。PG558KF為一款55英吋大尺寸螢幕，支援8K解析度和HDR1000等特點，為玩家提供升級裝備，並為下一世代高畫質家用與PC遊戲做好準備。

ASRock下半年預計推出A27FE和A24FE入門級機種，配備FHD IPS面板與100Hz刷新率，同時支援AMD FreeSync技術，消除畫面撕裂和卡頓現象，非常適合商務、教育、家用與輕度電競等用途。

最後在迷你電腦DeskMeet系列，在萬眾期待下，預計於今年推出DeskMeet X300的下一代產品，可以支援AMD Ryzen 7000系列65瓦處理器，4根DDR5記憶體插槽，一張20公分以內的PCIe 4.0顯示卡、2.5G 網路接口以及兩根M.2 PCIe SSD插槽，其中一根可達到PCIe 5.0的高速訊號。不僅如此，這次展覽也首度亮相DeskSlim系列，體積雖然縮小至6.5公升，卻能兼容DeskMeet系列的主機板，還能支援薄型光碟機，滿足商業需求。關於Intel最新型號，DeskMeet B760和DeskMini B760則是預計於今年Q3量產。