找工作通勤時間也是考量因素之一，一名男網友表示，新工作月薪45K，發展穩定也有加薪機會，唯一缺點就是離家較遠，來回通勤需耗4小時，令他苦惱要在公司附近租房或買車上下班，貼文引發網友分析利弊。

原PO日前於論壇《Dcard》指出，最近到新工作就職滿3個月，月薪為45K，還能領業績獎金；去程搭客運和捷運通勤，時間是2小時；回程視客運排隊狀況，乘客少的話，約1個小時半可到家。

原PO表示，一天工時為8小時，但要花4小時通勤，除感到疲累，也花費不少交通費，每天花這麼多時間通勤，磨掉工作的熱情，讓他又萌生兩個念頭，包括在公司附近租房子或買車。他說在外租房子可縮減通勤時間，但離公司愈近的房子租金愈高，且三餐、水電也要列入支出，居住品質也沒有自己家舒服，估計每月會花費1萬2000元。

原PO說，若選擇買車，一個小時就可以到公司，雖然通勤時間比租屋要多一些，「但要租房不如繳貸款」，買車至少也是自己的，一個月花費大概是1萬7000元左右，含停車費、雜項支出等。他認為現在的工作很穩定，也有加薪機會，問網友該怎麼選擇？

貼文上線，網友也給意見，「建議租房子，畢竟辛苦一天要快一點回自己的小房間休息，否認很難撐下去」、「才4萬多的工作值得每天浪費4小時在通勤上嗎？」、「租房後含吃飯水電開銷1萬2000元的話，很便宜」、「建議租房子，長期通勤下來身體健康都沒了」、「兩者都是額外花費，就是你想要什麼樣的生活品質，就做什麼決定，都是錢的問題，車子買來就是折舊，不管全新還是中古」。

也有不少人勸他換工作，「我會換工作」、「我會努力提升能力，趕快換工作」、「我應該會開車去，同時培養實力，再換更好薪水的工作」、「如果家裡住得很舒服，那我建議你繼續住家裡，然後換工作」。