im.B詐騙風波持續延燒，民眾黨立委陳琬惠日前踢爆，立院交通委員會2020年6月某日前往宜蘭考察後，時任交通部次長黃玉霖、台鐵副局長朱來順等人赴詐騙案主嫌曾國緯（原名曾耀鋒）豪宅飲酒作樂，時任交通部長、現總統府秘書長林佳龍回應此事稱完全不認識曾姓嫌疑人，不過陳今（28）日再度爆料，指出林不只曾與曾飲酒作樂，還曾「稱兄道弟」題字贈書，怒嗆「林佳龍，還要再繼續說謊嗎？」

黃玉霖遭爆過去曾赴曾國緯豪宅與土地開發商一同飲酒作樂，當時的部長正是林佳龍，林昨日出席活動時被媒體追問相關議題，但他卻不予理會、一路快閃，讓陳琬惠酸林對於這種敗壞官箴的行為，連表達基本的態度都做不到，「還是因為黃玉霖是你的愛將，就要選擇護短？」

對此，林佳龍辦公室昨晚終於做出回應，首先稱林完全不認識曾姓嫌疑人，對於詐騙行為更是無法原諒，支持檢調從嚴執法，並強調聚會當時，黃玉霖其實已非交通部次長，因此林佳龍對於該場聚會毫無所悉，應由當事人說明。

「擺明說謊！」陳琬惠今日在臉書秀出林佳龍與曾國緯的合照，怒嗆若林與曾完全不認識，兩人怎會在2020年7月時把酒言歡，且林還親筆題字贈書，稱「國緯兄雅正，弟佳龍敬上」。

陳琬惠怒批，林佳龍這位當事人，應該要如昨日的聲明中所述一樣，親自說明為何要謊稱完全不認識對方，「林佳龍，還要再繼續說謊嗎？」