紀寶如（右）與主持人藍祖蔚合影。（國家影視聽中心提供）

童星出身的紀寶如日前上公視與國家影視聽中心合作的節目《影視聽名人堂》，分享演藝事業成長之路。主持人藍祖蔚拿出60年多前紀寶如5歲、於總統府表演「牧童舞」後與外賓合照，以及當時錄製的新聞影片，紀寶如才知道有眼不識泰山，當時見到的是成功登陸月球的美國阿波羅十二號太空人的夫人們。

紀寶如5歲半時與阿波羅十二號太空人的夫人們合照。（國家影視聽中心提供）

紀寶如5歲時出道，走紅於台灣50、60年代，初次演戲的她，沒有忘記任何一句台詞，靠著收放自如的哭戲，深受導演和觀眾喜愛。短短9年就演過30部電影、超過200部電視劇，並拍攝過無數廣告，同時為歌星唱紅多首歌曲，可愛活潑的形象深植觀眾心中。

紀寶如（右）與當年知名小生岳揚在《小紅娘》演對手戲。（國家影視聽中心提供）

紀寶如（左）深受歌后楊小萍喜愛，收她作乾女兒。（國家影視聽中心提供）

當年走入演藝圈，因奶奶很愛看歌仔戲，看到粉絲們大方丟黃金打賞歌仔戲演員，十分風光，希望家中能出個大明星，於是努力栽培紀寶如及其雙胞胎姐姐。奶奶帶著她去見知名製作人葉明龍，紀寶如嘴巴很甜又可愛，立即獲得電視劇《葡萄酒》演出機會。

當時電視台只有台視一台，而且，電視劇是直播，紀寶如要在一周內背好台詞與演出，完全不識字的紀寶如憑藉著奶奶唸一句記一句，過「耳」不忘，最長的台詞快A4半頁，奶奶唸2次她就記住，記憶力過人。她覺得最有趣的，是到了廣告時段才能換戲服，她跟女主角一樣，躲在佈景後面換戲服，跟現在拍戲完全不一樣。