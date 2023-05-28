知名音樂人李坤城4月大腸癌病逝，李坤城生前和小40歲林靖恩愛情長跑10年，而被封為「爺孫戀」，隨著他過逝，風波持續上演。昨（27）日，李坤城兒李卓軒突在爸爸的臉書控訴林靖恩，為搶房產偽造文書，兩人之間根本沒戀愛，引起軒然大波，不過大部分網友都力挺林靖恩，並指出2點不合理地方，開酸：「老爸不在才敢出來吵，誰是巨嬰很明顯了。」

李坤城兒子李卓軒近日透過爸爸的臉書發文，指控林靖恩在醫院結婚，只是為了偽造生前夫妻贈與搶房產，並表示她不僅將李坤城銀行戶頭裡的救命錢領光、車子賣光，甚至完全拿到遺產過戶後就躲起來。他還指控林靖恩霸佔老家，但房貸不繳、遺產稅也不處理，整天喝酒打電動，破壞東西、摔東西，我若沒有進去把神主牌搶救移出來，也是會被林小姐摔爛。」

李卓軒多項爆料對林靖恩不利，至截稿前林靖恩均未回應，大部分網友皆逆風挺林靖恩，也點出李卓軒發文不合理的地方，認為他根本沒在關心爸爸，「大腸癌又不是車禍，什麼叫要氣切了才被醫院通知，明顯平常沒在跟爸爸聯絡，還瞎逼逼（胡說）一堆」。此外，李卓軒還揭露李坤城生前無止境的化療進出加護病房，靖恩最關心的就是我爸的手能好起來，網友也打臉他，「反覆進加護病房這點，你要護航你也先查好相關資料，上網隨便打關鍵字都有加護病房化療的資訊。井底之蛙真的不要這樣秀。」

其他網友們也紛紛表示，「講的好像她是為了遺產一樣，他們在一起10年欸，誰知道他會交往10年就過世啊」、「一下子說被通知的時候已經要氣切，又説帶爸爸去看新房子要準備養老，怎麼看怎麼好笑」、「兒子生前不照顧爸爸、死後來落井下石什麼，就是想要遺產啊」、「他要是真的這麼『關心』爸爸，為什麼爸爸在世的時候不出來，人都離世才長篇大論？」

而根據《三立新聞》報導，鄰居知道李坤城有住院，所以會看到林靖恩早上出去傍晚回家，對方也從未和鄰居打招呼，但被遭到指控的林靖恩截稿前並未回應。

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