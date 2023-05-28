過去常認為生理疾病會影響心情，然而心理影響生理極大。本月(5月)刊登於國際期刊的一項大規模的研究發現，以心理治療的方式改善憂鬱症狀，可以明顯減低憂鬱患者心血管疾病風險與死亡風險。

林口長庚醫院胃腸肝膽科副教授、醫師李柏賢在其臉書分享一篇刊載於《歐洲心臟雜誌》( European Heart Journal )的研究。該研究是一項非常大規模的研究，受訪者是63萬多名曾接受心理治療的英國人。

憂鬱症會增加72%心血管疾病風險，該研究發現，心理治療後，59%患者憂鬱症狀改善。相較於憂鬱症狀沒改善的人，憂鬱症狀改善的人心血管疾病風險下降12%，死亡率也下降19%。

若依年齡區分，45~60歲患者經過心理治療降低心血管及死亡風險相當顯著，可降低15%心血管疾病風險，與22%的死亡率。60歲以上者可降低6%心血管疾病風險與15%死亡率。

李柏賢表示，心理治療的效用在60歲以上者較差一點，可能是因年長雖然憂鬱症狀改善，但受限身體狀況，活動力未能大幅提升，使其風險改善幅度較小，「但憂鬱症狀改善有助降低心血管疾病及死亡率。」

研究人員推測可能的原因為2個。一為生活習慣會隨著憂鬱症狀改善，而隨之改善，好的生活習慣能降低心血管疾病風險。第二為憂鬱症會造成慢性發炎，包含血管壁，因此容易造成血管阻塞，增加心血管疾病風險。